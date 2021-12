Un colis de 450 tonnes sur le port autonome de Strasbourg

Ce mercredi, un colis exceptionnel de 450 tonnes est arrivé au port autonome de Strasbourg. Cet alternateur fabriqué dans l'usine General Electric de Belfort est arrivé par train et va repartir par voie fluviale. Une première depuis 2015.

Elle est arrivée par train ce mercredi sur le port autonome de Strasbourg : une turbine de 450 tonnes fabriquée sur le site General Electric de Belfort, a été prise en charge par une des filiales des Ports de Strasbourg. Cette pièce a transité par voie ferroviaire, sur un convoi de 100 mètres de long et va maintenant partir vers Rotterdam puis la Turquie par bateau.

Opération exceptionnelle

Une opération exceptionnelle qui n'était plus arrivée depuis 2015 et qui "a été rendue possible car l’accès au terminal conteneurs est dégagé en mode ferroviaire pour des colis exceptionnels" précisent les Ports de Strasbourg dans un communiqué, soulignant au passage le savoir-faire des équipes "en matière de colis lourds".