Un collectif baptisé "les sacrifiés de Couthézon" dénonce depuis quatre ans les nuisances de l'autoroute A7

Pour ces riverains de l’autoroute une erreur a été commise en 2017 lors des travaux de construction de protections phoniques sur leur commune. Ils dénoncent un chantier inabouti et non équilibré de part et d’autre de l’A7.