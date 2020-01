Un collectif d'associations réclame la création d'un « RER Vélo »

Île-de-France, France

Il est devenu une des alternatives la grève dans les transports en commun contre la réforme des retraites, qui dure depuis le 5 décembre : le vélo est sur le devant de la scène ces dernières semaines. Aux premiers jours du mouvement, la fréquentation des pistes cyclables parisiennes a plus que doublé. Aujourd'hui, les défenseurs de la petite reine comptent bien profiter de cette situation exceptionnelle, pour exposer leur projet phare, en réflexion depuis plus d'un an : le « RER Vélo ».

650 kilomètres de pistes cyclables

C'est le Collectif Vélo Ile-de-France, qui regroupe 33 associations, qui est à l'origine de cette proposition. S'il reconnait que des aménagements en faveur du vélo existe dans la région, et notamment dans la capitale, il estime qu'ils sont trop éparpillés, et défend donc un véritable réseau, à l'image de celui qui existe pour les transports en commun, qui relie Paris à sa banlieue. Le collectif parle "d'un réseau régional de voies cyclables continues qui permettent des déplacements à vélo quotidiens sécurisés, efficaces et confortables entre les grands pôles d’activités de notre Région".

Autrement dit, les associations défendent des pistes cyclables plus larges, continues d'un bout à l'autre, et qui permettent aux cyclistes d'être le plus souvent possible prioritaire aux intersections. Avec deux buts : être plus sécurisé, et plus rapide. Ce réseau serait constitué de 9 lignes, dont deux circulaires qui correspondraient au périphérique, et à l'A86, pour un total de 650 kilomètres de pistes cyclables. Après plus d'un an de travail, le Collectif propose donc un tracé précis pour cet éventuel futur « RER V ».

La carte du « RER V » proposée par le Collectif Vélo Ile-de-France

500 millions d'euros

Le Collectif Vélo Ile-de-France chiffre ce projet à 500 millions d'euros, soit "2% du coût du Grand Paris Express", précise-t-il. Il indique également que déjà près de la moitié des aménagements cyclables du futur réseau existent dans la région. Il reste désormais à convaincre ceux qui pourraient financer un tel projet, à savoir les élus et les collectivités franciliennes. D'autant plus que la voirie est une compétence partagée entre les communes, et les départements, ce qui pourrait gêner la mise en place d'un réseau à l'échelle régionale, même si certaines mairies et intercommunalités ont déjà leur propre « plan vélo ».