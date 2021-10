Un collectif d'usagers lance une pétition "pour une amélioration rapide" de la ligne Intercités Clermont-Paris

"Les Auvergnats méritent mieux que cela !", c'est ainsi que se conclut cette pétition "pour une amélioration rapide de la ligne SNCF Clermont-Paris", et qui résume la frustration et la colère des usagers, confrontés aux multiples retards et annulations, depuis de nombreuses années, de cette ligne Intercités. Ces dernières semaines, ces désagréments se sont faits encore plus nombreux.

à lire aussi SNCF Clermont - Paris : une nouvelle journée de retards en série

Manque de personnel, chute de branches sur le caténaire, chute de câbles électriques, train retenu en gare ou sorti tard des entrepôts... les raisons ne manquent pas. Ajoutez à cela des travaux actuellement sur la ligne, et donc des Intercités qui ne circulent pas certains week-ends (obligeant à faire une escale à Lyon, à des prix bien plus élevés), et elles ont de vraies conséquences sur le quotidien des gens, rappelle la pétition. "Lundi 27 septembre 2021, le train 5954 de 05H55 a été purement et simplement annulé par manque de personnel, cette annulation intervient dans un contexte où aucun train ne circulait durant le week-end précédent à cause de travaux sur les voies, les personnes voulant se rendre à Paris pour raisons professionnelles entre autres, n’avaient pratiquement que le choix de ce train-là."

à lire aussi SNCF: la semaine commence mal sur la ligne Paris - Clermont

Mesurez-vous le désarroi de ces personnes qui de ce fait sont en incapacité de travailler, assister à une formation professionnelle, peut-être même recalées à un entretien ou devant retrouver leurs familles ?

Des réponses attendues

Passablement énervés, les signataires se disent réduits à "des usagers de seconde, voire de troisième zone", "constamment dégradés, entre les voitures d’un autre âge, la gare de Bercy Bourgogne-Pays d’Auvergne qui est toujours loin du niveau des autres gares Parisiennes en terme de services, esthétisme, confort et attractivité, alors que des travaux d’améliorations de celle-ci avaient été promis depuis une décennie."

La ligne Intercités doit voir arriver de nouvelles rames à l'horizon 2023. Insuffisant pour le collectif, pour qui "les nombreux travaux une fois réalisés ne donneront un gain de temps que de 9 mn sur l’ensemble du trajet", et qui a un voeu pieux : mettre Clermont-Ferrand "à 2h30 de Paris". Il demande donc, entre autres :

D'immédiates améliorations sur la ligne pour "améliorer les conditions de transports" ;

"Moderniser d'anciens TGV pour remplacer nos vieilles voitures en attendant le renouvellement des rames" ;

"Baisser le coût du trajet car si l’abonnement Liberté a effectivement baissé, le prix d’un aller-retour lui a fortement augmenté passant de 62,00€ avec la carte Avantage à 74,00 € avec la carte Liberté."

"Ouvrir une discussion afin d’améliorer la liaison entre Clermont-Ferrand et Lyon"