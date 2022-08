Un collectif de riverains dénonce la fermeture de l'avenue Dubout à Montpellier

Une journée de fermeture aura suffit pour mobiliser les riverains. La colère monte dans le quartier derrière la gare de Montpellier depuis la fermeture ce lundi de tout le trafic de transit sur l'avenue Albert Dubout qui permettait de rallier le commissariat central de Montpellier à l'avenue de la liberté. Un collectif des 4 boulevards s'est crée, boulevard Rabelais, d'Orient, Vieussens et Berthelot qui récupèrent une partie du trafic de cette avenue.

Bruit, pollution, embouteillages, insécurité et accidents

"Nous constatons amèrement que ces nouvelles fermetures se sont traduites immédiatement par une augmentation forte de la circulation sur l’ensemble de nos boulevards. Et pourtant nous sommes au mois d’août !" explique le collectif dans un communiqué.

La fermeture en juillet du tunnel de la Comédie avait déjà reporté une partie du trafic dans ce quartier. "Les mesures successives prises pour apaiser la ville et supprimer la circulation de transit ont conduit à reporter toute la circulation inter-quartiers au Sud de Montpellier - de l’Écusson aux Près d’Arènes - sur un seul itinéraire de traversée de la ville" ajoute le collectif qui s'inquiète "La vie de milliers de riverains devient insupportable. Bruit, pollution, embouteillages, insécurité et accidents sont et seront de plus en plus notre lot quotidien. Nos boulevards, bordés de façon continue par des immeubles, plus étroits que le boulevard de Strasbourg ou que l’avenue Albert Dubout, ne sont pas conçus pour absorber ce trafic supplémentaire. La cohabitation entre automobilistes, piétons et cyclistes y est dangereuse, d'autant plus que le passage de poids-lourds et de bus régionaux se multiplie sous nos fenêtres."

Incompréhensible, injuste et absurde

Le collectif dénonce donc cette fermeture qui va à l'encontre de la volonté d'apaisement du centre ville prônée par le maire de Montpellier. "Un tel acharnement pour concentrer la circulation sur nos seuls boulevards est incompréhensible et injuste socialement. Ramener ainsi la circulation plus près du centre-ville et au cœur des quartiers les plus denses est une aberration d’autant plus absurde qu’elle est faite au nom de « l’apaisement de la ville »."

