Un collectif interpelle les candidats aux municipales de Tours pour un tram à l'Est de la métropole

Le projet de la possible future branche de tramway pour l'Est de la métropole de Tours selon le collectif citoyen du tram

Saint-Pierre-des-Corps, France

Ils veulent faire de la desserte en tram de l'Est de la métropole un sujet majeur des prochaines élections municipales à Tours. Un collectif citoyen donne de la voix et interpelle les candidats pour réclamer la création d'une nouvelle branche du futur tramway qui passerait pas Saint-Pierre-des-Corps.

La métropole de Tours Val de Loire ne parle désormais plus d'une deuxième ligne de tram comme c'était initialement le projet mais de 4 branches : Tours - La Riche, Tours - Chambray-lès-Tours, Tours - St-Pierre-des-Corps et Tours - St-Cyr-sur-Loire.

L'étude concernant celle de Saint-Pierre-des-Corps est en cours et les conclusions sont attendues fin 2020. Elle pourrait passer par le boulevard Heurteloup puis avenue Jean Bonin, la rue de l'Aubière, le boulevard Jean-Jaurès, l'avenue de la République, la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, la gare TGV, les Atlantes, et aller jusqu'au stade de la vallée du cher. Trois parkings relais seraient alors aménagés pour diminuer le nombre de voitures qui traversent Saint-Pierre-des-Corps.

Diminuer la pollution, importante dans cette partie de la métropole

Le collectif a diffusé une pétition qui a recueilli 6.000 signatures. Il s'agirait avant tout de désenclaver cette partie de la métropole. "Si on était restés dans le schéma primitif de la deuxième ligne, on se retrouvait avec l'ouest de la métropole desservi, le nord et le sud aussi et l'est complètement ignoré" explique un membre du collectif.

Selon eux, l'installation du tram à Saint-Pierre-des-Corps est également une nécessité écologique. Ils expliquent que la ville est au coeur d'un énorme flux de véhicules avec notamment 29 300 véhicules par jour avenue Georges Pompidou selon eux. Cela fait donc, disent-ils, de cette partie de la métropole "la plus polluée".

Par ailleurs, avec le centre commercial des Atlantes et ses 5,6 millions d'usagers par an ou les 12 000 voyageurs par jour à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, la commune attire un important flux de voitures.

Pour eux, l'installation d'un tram permettra également de développer l'activité des entreprises de la commune mais aussi de permettre aux habitants du quartier prioritaire de la Rabaterie d'accéder plus facilement au reste de la métropole et donc être source d'emplois.