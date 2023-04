Un comité de citoyens pour la réouverture de la ligne SNCF Châteauroux-Loches-Tours

Le rendez-vous était fixé à Châtillon-sur-Indre, placé à mi-chemin entre Châteauroux et Tours. Le projet de rétablir une ligne Tours-Châteauroux-Loches est porté par les deux conseillers régionaux des deux départements de l'Indre et de l'Indre-et-Loire Isabel Teixeira et Dominique Boué.

Déjà au moins une centaine de citoyens, syndicalistes et élus locaux soutiennent le projet. Une association de défense du projet va se créer après une adhésion forte à l'idée d'ouvrir cette ligne. Parce que pour l'instant, pour faire Tours-Châteauroux en train, il faut faire un arrêt par Vierzon, et mettre presque trois heures. Sinon, il faut prendre un bus qui met 2h30. Pour faire Tours-Loches, ou Loches-Châteauroux, pas ou presque pas de train, seulement des autocars.

Le projet de développer cette ligne est soutenu par la Région. Pour Dominique Boué, conseiller régional communiste de l'Indre, cette ligne peut désenclaver le département de l'Indre et le sud de l'Indre-et-Loire."Il faut faire cette ligne parce que c'est un objet pour le désenclavement du département de l'Indre, pour l'agglomération castelroussine qui est un enjeu majeur. C'est aussi d'actualité avec les enjeux climatiques, de mobilité, d'accès aux soins, d'accès aux études." Les travailleurs et les étudiants ont déjà montré leur intérêt lors des réunions publiques, "les étudiants en médecine de Tours, s'il y a une ligne qui fonctionne et bien, ils viendront plus facilement s'installer dans le département de l'Indre. Donc on voit bien que c'est un outil structurant fondamental pour désenclaver le département."

La nécessité d'une volonté politique

Une ligne qui prendra du temps à se développer, mais il faudra un investissement financier conséquent. "Il y a vraiment une évidence à ouvrir cette ligne, ajoute Dominique Boué*. Mais pour qu'elle ouvre,* il faut qu'il y ait une volonté politique*. J'espère que ce comité citoyen qui va se construire sera offensif et va fonctionner,* pour obtenir qu'effectivement il y ait des moyens financiers à la hauteur pour une réouverture le plus rapidement possible.

Un projet qui prendra du temps, mais qui selon lui doit être envisagé maintenant, tant que le plan État-Région lancé par l'État pour consacrer 100 milliards d'euros d'ici 2040 dans le réseau ferroviaire français.