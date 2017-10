Un compromis entre les collectivités et l'Etat en bonne voie pour la construction du Canal Seine Nord Europe

Avant la venue d'Emmanuel Macron le conseil de surveillance de la société de projet du canal Seine Nord se réunit ce matin à Amiens en présence des deux ministres Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Sur France Bleu Picardie le président des Hauts de France annonce qu'un compromis est en bonne voie.

"Nous avons provoqué avec les présidents de départements une réunion du conseil de surveillance de la société de projet du Canal Seine Nord". Invité de France Bleu Picardie ce matin, le président des Hauts de France, Xavier Bertrand annonce que l'Etat a "bien avancé" et qu'un compromis semble avoir été trouvé pour que le projet de Canal aboutisse.

Gérald Darmanin, ancien vice-président du conseil régional et nouveau ministre des Comptes Publics ainsi qu’Élisabeth Borne en charge des transports vont participer à cette réunion qui se tiendra entre 8H30 et 10H à l'hôtel de région. L’État devrait donc confirmer que la société de projet doit être "régionalisée" comme l'ont proposé les collectivités. Le conseil régional, les départements, les collectivités dans leur ensemble vont aussi garantir l'emprunt et avancer une partie de la somme que doit l'Etat.

Manifestation maintenue

Toujours prudent, Xavier Bertrand va tout de même participer avec d'autres élus des Hauts de France à la manifestation prévue à 11H30 devant la préfecture à Amiens, avant que le président de la République ne vienne y déjeuner. "Vous vous rendez compte de tout ce que l'on a dû faire pour obtenir que l'Etat tienne sa promesse", conclut Xavier Bertrand.