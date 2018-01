Dimanche dernier Julien Palleja a conduit le train TER 857 435 entre Le Mans et Angers sans aucun problème. Mais avant de parquer le train sur sa voie de triage, stupéfaction ! Il découvre qu'un des passagers gît à terre.

Un homme d'une cinquantaine d'années était allongé au sol. N'ayant pas de contrôleur (à bord ndlr) je n'avais pas été avisé. Pas un seul voyageur n'a pris la peine de tirer le signal d'alarme. Ce qui m'a le plus choqué c'est de voir une trentaine de personnes descendre à Angers. C'est malheureux à dire, mais quand on appelle les pompiers le train peut prendre du retard, et le dimanche à 19h, les gens n'ont qu'une idée en tête c'est de rentrer chez eux."