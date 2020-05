Un déconfinement à vélo à Reims et Charleville-Mézières ?

Le 11 mai, tous à vélo ? C'est ce que souhaitent de nombreuses associations de cyclistes en France. Dans la Marne et les Ardennes, deux collectifs ont proposé d'aménager des pistes cyclables temporaires pour favoriser l'usage du vélo : garant d'une faible pollution et de la distanciation sociale.

Créer des pistes cyclables temporaires, à l'aide de plots, de barrières de chantier et de marquages au sol : c'est l'idée soumise par plusieurs collectifs de cyclistes dans plusieurs communes françaises. Parmi eux, Véloxygène et Ma Ville à Vélo 08 ont respectivement proposé aux maires de Reims (Marne) et de Charleville-Mézières (Ardennes) de mettre en place ces aménagements à partir du 11 mai, date du déconfinement.

On a vu que depuis le début du confinement, il y a moins de voitures donc moins de pollution et d'accidents de la route. Ce serait dommage de rechuter après le 11 mai. - François Malard, président de Ma Ville à Vélo 08.

Projet à l'étude à Reims

L'idée de ces installations serait de favoriser l'usage du vélo "pour aller faire les courses, aller au travail, des trajets qui font en moyenne moins de 5km et qui sont à la portée de ce mode de transport", explique François Malard. La bicyclette serait aussi un moyen de se déplacer en respectant la distanciation sociale, plus compliquée à respecter dans les transports en commun. La ville de Reims est favorable à ce genre d'initiatives et étudie les axes les plus pertinents, "sans dégrader l'offre de transports en commun et la place des voitures et des piétons", détaille Laure Miller, adjointe au maire.

Aide financière pour les acheteurs à Charleville-Mézières

L'idée est aussi approuvée par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. "Je suis persuadé qu'il y a un virage à prendre avec cette crise, qu'il faut développer le vélo dans nos communes", explique l'élu. Ce dernier réfléchit à attribuer une aide financière à ses administrés qui voudraient se procurer un vélo. Aide qui pourrait atteindre les 300 euros, en fonction de la provenance du vélo, "on peut imaginer un montant important pour les vélos qui seraient fabriqués en France, ça permettrait de soutenir l'économie locale", justifie Boris Ravignon. De son côté le gouvernement a annoncé la création d'un chèque réparation d'un montant de 50 euros pour les particuliers.

Selon son président, le collectif Ma Ville à Vélo 08 a sollicité d'autres communes des Ardennes, pour leur proposer un déconfinement à vélo.