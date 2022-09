Un départ de bus complémentaire le matin pour les scolaires de Poulx

Pour répondre plus efficacement aux attentes des scolaires qui empruntent le réseau Tango, le transporteur s'adapte pour trouver la solution la plus efficace possible. Depuis ce lundi 26 septembre, un départ complémentaire est mis en place à Poulx depuis l'arrêt "Puits Vieux" à 7h27. Il s'ajoute à celui de 7h14 qui part depuis "Les Cèdres".

Pour sécuriser et orienter les scolaires sur ces deux départs, du personnel Tango sera présent à l'arrêt "Puits Vieux" dès ce jeudi 29 septembre et jusqu'à nouvel ordre, ce qui permettra assure Tango "de fiabiliser définitivement le fonctionnement de cette ligne 17 tout en apportant une solution à chaque élève."