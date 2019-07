La ministre des Transports Élisabeth Borne est arrivée à Châteauroux

Châteauroux, France

Les retards récurrents sur la ligne POLT, l'inquiétude liée à l'ouverture à la concurrence sur cette même ligne, les dessertes jugées insuffisantes en gare d'Argenton-sur-Creuse, l'absence de trains entre Tours et Châteauroux... Autant de sujets majeurs au cœur du déplacement de la ministre des Transports, Élisabeth Borne, à Châteauroux.

Des échanges parfois tendus avec des manifestants

Une quarantaine de personnes attendaient la ministre à son arrivée (sans retard), à 12h47. Des représentants de la CGT Cheminots, des gilets jaunes, des membres du collectif de défense de la gare d'Argenton, tous en colère et bien décidés à se faire entendre. Quelques échanges assez houleux ont eu lieu devant la gare de Châteauroux. Élisabeth Borne a rappelé l'engagement du gouvernement. "Depuis des décennies, on a laissé tout le réseau se dégrader. Il faut donner des alternatives à la voiture de partout, on y travaille", insiste la ministre des Transports. "Là, on reprend le sujet avec détermination : 3,6 milliards d'euros d'investissements par an, 1,5 milliard dans les contrats de plan et 35 milliards d'euros de reprise de dette", ajoute la ministre.

Interrogée sur la nécessité de prolonger la ligne Tours-Loches jusqu'à Châteauroux, Élisabeth Borne a indiqué que le gouvernement "doit aussi trouver des priorités quand on n'a pas investi depuis des décennies. On ne peut pas tout faire en un claquement de doigt".

Quel avenir pour la ligne POLT ?

L'ouverture à la concurrence début 2021 inquiète les usagers. La compagnie allemande FlixTrain s'intéresserait de près à la ligne POLT mais en supprimant des dessertes à Issoudun et Argenton-sur-Creuse. La présidente du collectif de défense de la gare d'Argenton a pu discuter avec Elisabeth Borne. Elle se veut rassurante. "S'il s'agissait de supprimer des trains qui desservent des gares intermédiaires pour mettre à la place de la concurrence, il n'en est pas question. C'est positif, j'espère que le gouvernement tiendra sa parole", a indiqué Martine Irzenski.

La ministre des Transports doit déjeuner avec des élus et des acteurs économiques locaux ainsi que les associations engagées sur le thème de la mobilité. Elle doit ensuite se rendre à la maison des séniors pour présenter le dispositif "Allons-y ensemble", dédié aux plus de 60 ans.