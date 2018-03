SNCF Réseau prévoit de supprimer le passage à niveau de la Prévostière à Belval. En revanche, la question n'est pas encore tranchée pour l'autre passage à niveau de la commune, celui de Belval-Gare, plus fréquenté et plus dangereux.

Belval, France

C'est un dossier à l'ordre du jour du conseil communautaire de Coutances Mer et Bocage ce mercredi 14 mars 2018 : Le passage à niveau de la Prévostière à Belval devrait être supprimé. Les élus de Coutances Mer et Bocage doivent voter ce mercredi soir afin que la collectivité devienne maître d'ouvrage de ce chantier, aux cotés de SNCF Réseau qui va financer les travaux, soit près de 203.000 euros.

Ce passage à niveau se trouve sur une route intercommunale qui traverse la voie ferrée entre Coutances et St-Lô. Il s'agit de dévier cette route vers un pont déjà existant, un petit plus à l'ouest de la commune. Les terrains nécessaires ont déjà été acquis pour cette opération. La convention passée entre Coutances mer et Bocage et la SNCF prévoit que les travaux soient terminés d'ici fin 2019.

Des pistes sont à l'étude pour sécuriser le passage à niveau de Belval-Gare. © Radio France - Lucie Thuillet

Sécuriser le passage de Belval-Gare

Quant à l'autre passage à niveau de la commune, celui de Belval-Gare, des solutions sont en train d'être étudiées par SNCF Réseau et le Département de la Manche pour sécuriser le site.

Celui-ci est beaucoup plus fréquenté avec près de 2200 véhicules qui l'empruntent chaque jour, plus dangereux aussi car il est situé à une dizaine de mètres seulement d'une intersection avec l'axe St-Lô-Coutances. L'hypothèse d'une suppression semble ici écartée car il y a des commerces juste à côté.

Le passage à niveau de Belval-gare se trouve tout près de la route Saint-Lô-Coutances © Radio France - Lucie Thuillet

Les propositions étudiées visent plutôt à sécuriser le site pour éviter des accumulations de voitures à l'intersection, qui empiètent sur la voie ferrée et sont dangereuses. En revanche, pour ce chantier-là, la SNCF ne donne pour l'instant aucun calendrier.