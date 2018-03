Deux tronçons de routes départementales vont être testées. La 86 à hauteur de Limony et la route entre Lavilledieu et Vogüé.

Lavilledieu, France

On estime à deux cents le nombre de collisions chaque année en Ardèche entre véhicules et faune sauvage. Sur le seul tronçon testé à Lavilledieu, il y a trente accidents par an.

Des panneaux réfléchissants

Le système a déjà été testé dans le Doubs et en Haute-Savoie et il fonctionne plutôt bien. Il s'agit d'installer des panneaux réfléchissants la lumière des phares de chaque côté de la chaussée. Un tous les dix mètres. Ces panneaux éblouissent les sangliers qui ne traversent plus la route. Le dispositif s'accompagne d'un débroussaillage des abords des routes de façon à ce que les sangliers n'y établissent plus leur lieu de vie.

Un dispositif efficace et peu couteux

Le dispositif lui-même (les panneaux) coutent 4.300 € sur 1,2 kilomètre testé entre Lavilledieu et Vogüé. Il est co-financé par la fédération des chasseurs de l'Ardèche et le conseil départemental. Les ACCA, les associations de chasse de Saint-Germain, Lavilledieu et Vogüé ont participé à une enquête sur le nombre de collision sur cette route. Ils en ont répertorié trente. Deux cents sur toute l'Ardèche et pas moins de cente cinquante tronçons accidentogènes qui pourraient être équipés. Le système sera testé à partir du mois de juin et pendant un an. Il pourrait ensuite être étendu à d'autres routes.