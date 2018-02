Une voiture a percuté un TER ce lundi en début d'après-midi au passage à niveau de Dissay-sous-Courcillon dans le Sud du département. La conductrice éblouie par le soleil n'a pas vu la barrière. Elle est indemne, tout comme son passager et la soixantaine de voyageurs de ce train Le Mans - Tours.

D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est le soleil qui est à l'origine de cet accident qui se produit vers 13h30. La conductrice, âgée de 65 ans est éblouie. Elle ne voit pas la barrière baissée, ni la lumière orange qui clignote. Elle s'engage sur le passage à niveau au moment même où le TER Le Mans - Tours arrive. Elle percute et casse la barrière puis fonce dans le train. Mais au lieu de s'encastrer, la voiture est projetée en arrière. La femme, une habitante du département voisin d'Indre et Loire est choquée, mais pas blessée. Les secours l'évacuent tout de même à l'hôpital de Tours pour des examens. Le passager, son mari, est lui aussi indemne.

Un passage à niveau qui n'est pas dangereux

Dans le train, le conducteur et la soixantaine de passagers ne se rendent compte de rien sur le moment. Le TER est tout de même immobilisé quelques centaines de mètres plus loin. Les voyageurs, tous sains et saufs, terminent leur trajet en car. Le train repart à vide. D'après le maire de Dissay-sous-Courcillon, ce passage à niveau n'est pas dangereux.