Un éboulement impressionnant bloque une partie de la RD18 à Argentat-sur-Dordogne en Corrèze

Un important pan de la falaise s'est détaché ce lundi après-midi, vers 15h30, provoquant un éboulement très impressionnant sur la RD18 à Argentat-sur-Dordogne. Heureusement, aucune voiture ne circulait à ce moment-là.

Les services du Département et des techniciens se sont déplacés sur place pour constater les dégâts : 300 m3 de roches obstruent la route. C'est finalement une entreprise spécialisée qui va s'occuper du déblaiement.

Deux déviations mises en place

En attendant, la route RD18 qui mène d'Argentat à Saint-Martin-la-Méanne est bloquée. Deux déviations sont mises en place. Pour les voitures : via la RD131 direction Saint-Bazile-de-la-Roche, puis la RD131E3 direction Saint-Martin-la-Méanne et la RD18. Pour les poids lourds : via la RD1120 direction Saint-Chamant et Forgès ; aux Jordes, prendre la RD10 direction Clergoux, puis la RD978 direction Marcillac-la-Croisille et enfin la RD18.