Un éboulement perturbe circulation et transport scolaire entre Lodève et Soubès

Dans la nuit de samedi à dimanche, un bloc de roche s'est décroché de la falaise avant de s'écraser sur la RD25,entre les communes de Lodève et Soubès. Un tronçon de départementale est coupé entre le PR0 et le PR1 (entre A75 et Soubès) jusqu'à nouvel ordre. Un itinéraire de substitution est prévu via la commune de Fozières (RD149). Cependant, les véhicules lourds et les cars n'y sont pas autorisés, ce qui perturbera le transport scolaire ce lundi.

Selon la Mairie, le risque d'éboulement est toujours présent : la zone est sécurisée, et l'entreprise attend l'évaluation du terrain avant de déblayer la zone. Toujours selon la municipalité, les perturbations pourraient durer plusieurs jours. Aucun blessé n'est à déplorer dans cet éboulement.