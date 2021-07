Un envol prometteur pour l'aéroport de Brive Vallée-de-la-Dordogne en ce début d'été

Avec des taux de remplissage d'environ 80 % pour ses vols vers Porto puis plus récemment vers Ajaccio, la saison estivale a plutôt bien redémarré à l'aéroport de Brive Vallée-de-la-Dordogne. Les liaisons vers le Portugal assurées par Ryanair ont repris le 4 juin et celles vers la Corse le samedi 26 juin avec la compagnie Amélia International. "On sent que les voyageurs ont envie de bouger surtout vers des destinations ensoleillées et on a des taux de remplissage intéressants" souligne le directeur de l'aéroport Olivier Moulis mais il constate aussi que depuis quelques mois, les réservations se font de plus en plus tard en raison de la crise sanitaire.

Beaucoup d'interrogations pour la reprise des vols vers Londres

Difficile de se projeter pour le moment sur la suite de la saison estivale. Notamment concernant les réservations pour les vols vers Porto dans les prochaines semaines. "C'est difficile de savoir pour le Portugal car il y a beaucoup de questionnement sur le régime sanitaire mis en place dans le pays d'accueil" explique encore Olivier Moulis. Mais les interrogations sont encore plus importantes pour les vols vers Londres qui doivent reprendre le 17 juillet. Une liaison déjà annulée à plusieurs reprises depuis le premier avril. "Là aussi la situation sanitaire va guider ce qui va se passer par la suite et c'est en fonction de l' évolution sanitaire que les réservations se font" ajoute le directeur de l'aéroport de Brive.