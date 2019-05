Un an et demi déjà sans train entre Aix-en-Provence et Pertuis

Pertuis, France

Depuis décembre 2017, les trains ne circulent plus entre Aix-en-Provence et Pertuis. La SNCF a suspendu la desserte pour lancer le chantier de rénovation de la ligne Marseille-Briançon. Les trains sont remplacés par des cars qui s'ajoutent aux bus de la ligne 100 de métropole. Une situation inacceptable pour les gilets jaunes de Pertuis qui en discuteront ce lundi soir à la salle des fêtes à 18h00. "On se demande vraiment si les trains reviendront un jour, dit Danielle Goussot du collectif des services publics du sud Lubéron. Ce chantier est un faux prétexte car il n'y a que Pertuis qui n'a plus de trains. Ca roule encore entre Aix et Briançon".

Les trains reviendront à Pertuis en 2021

Mais à leur tour, Marseille et Aix subiront le chantier à la fin de du mois de juin. La SNCF doit suspendre la ligne pour quatre mois. Ces travaux ne s'effectuent que pendant l'été. Une fois le chantier terminé, en 2021, quatre trains pourront circuler dans chaque sens toutes les heures entre Marseille et Aix. Officiellement, le trafic reprendra aussi cette année là à Pertuis.