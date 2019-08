Un été plus meurtrier sur les routes de la Provence

PACA - France

Les derniers chiffres de la sécurité routière en Provence ne sont pas rassurants. Depuis le 1er janvier, le nombre de tués est en hausse par rapport à la même période en 2018. Dans le Var, il a même bondi de 70 % ! Dans les Bouches du Rhône, la hausse est moins flagrante mais réelle : + 6,7 % depuis le 1er janvier. 64 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. Et selon les statistiques de la préfecture de police, pratiquement une fois sur 3, c'était à cause d'une vitesse excessive.

Des radars itinérants à Marseille et Ensuès

Et pourtant, des radars dégradés sont aujourd'hui hors service ou tout simplement démonté. Aucun chiffre officiel. Mais c'est le cas par exemple sur l'autoroute A51 à Plan de Campagne. Ou encore sur la départementale 556 entre Venelles et Pertuis. Le ministère de l'intérieur affirme que chaque équipement endommagé sera remplacé par un modèle Tourelle, comme celui qui est installé sur la L2 à Marseille. En attendant, les seuls nouveaux flashs de l'été sont ceux des radars itinérants installés depuis quelques jours sur le col de la Gineste entre Cassis et Marseille et sur la départementale 9 à Ensuès-la-Redonne.