Un exercice de sauvetage d'aéronefs organisé dans la Somme

Un exercice d’entrainement grandeur nature de recherche et de sauvetage d’aéronefs est organisé dans la Somme ce jeudi explique la préfecture dans un communiqué. Cet exercice est organisé par l’unité de l’armée de l’air en charge de l’organisation des recherches en cas de disparition d’aéronefs sur le territoire national. Il vise à réviser le plan d’organisation des secours de sauvetage aéroterrestre.

Cet entrainement va mobiliser des hélicoptères des douanes, de la gendarmerie, de la sécurité civile et de la Marine nationale qui survoleront le département de la Somme, y compris à basse altitude et y réaliseront des vols géostationnaires. De même, des moyens terrestres de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et de l’association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile seront déployés.

Ne pas s'inquiéter

"La population est invitée à ne pas s’inquiéter ni appeler les services de sécurité et de secours au vu de cet engagement sur le terrain", prévient la préfecture de la Somme.