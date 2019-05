Un exercice de simulation d'accident sur la RN 174, au nord de Saint-Lô

Saint-Jean-de-Daye, France

C'est un exercice qui va simuler un accident de la circulation qui ferait beaucoup de victimes, pour tester la coordination des services de secours et des opérateurs routiers face à ce risque. Il aura lieu sur la portion entre Pont-Hébert et Saint-Jean-de-Daye entre 10h et 14h, "dans des conditions au plus proche du réel", explique la préfecture de la Manche.

Un accident impliquant beaucoup de victimes

De nombreux moyens de secours seront mobilisés, beaucoup d'effectifs que ce soit parmi les pompiers, les gendarmes, la police, le Samu, la Croix rouge, la protection civile mais aussi au centre hospitalier de Saint-Lô pour la prise en charge des victimes, au sein de la préfecture, de la direction départementale des territoires et de la mer, du conseil départemental, c'est -à-dire tous les services qui peuvent coordonner l'action dans le cadre du dispositif Orsec-Novi, prévu pour les accident impliquant beaucoup de victimes.

Des élèves sont aussi sollicités pour jouer comme "figurant" dans cet exercice : des élèves de l'Institut d'Agneaux en Bac pro métiers de la sécurité et des élèves de l'institut de formation en soins infirmiers.

La RN 174 fermée ce vendredi

Dès 8h ce vendredi 3 mai, la circulation sera interdite sur la RN 174, dans les deux sens, entre l'échangeur 8 Pont-Hébert et l'échangeur 9 Saint-Jean-de-Daye. La réouverture est prévue vers 16h. Des déviations seront en place, via la D8 et la D974.