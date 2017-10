Un feu rouge qui parle pour les déficients visuels

Le Collectif Handicap Visuel distribue en ce moment des boitiers qui actionnent à distance un système sonore aux feux de signalisation, destinés aux déficients visuels et financés par Orléans Métropole. Reportage à Orléans, où quelques réglages sont visiblement encore nécessaires.

Tom Raybaud est déficient visuel. Dans sa vie quotidienne à Orléans, il a son chien, Frenchie, pour le guider. Mais Frenchie ne sait pas traverser en ville. Les feux rouges, le vert piéton, pour lui c'est du chinois. Pour cela, Tom Raybaud a dans sa poche un boîtier, de quelques centimètres, qu'il actionne à l'approche du carrefour Châtelet, en bas de la rue Royale. Si le feu est vert pour lui et rouge pour les voitures, il entend, juste au-dessous du panneau équipé d'un haut-parleur, une petite clochette. Si c'est vert pour les voitures, c'est une voix qui lui répond : "feu rouge piéton, quai du Châtelet". "Normalement la voix me dit aussi de quel feu il s'agit, pour que je ne confonde pas avec celui de la rue d'à-côté" explique Tom Raybaud.

Un dispositif gratuit sur présentation d'une carte d'invalidité

Membre du Collectif Handicap Visuel à Orléans, Tom Raybaud est chargé de faire connaître ce dispositif aux déficients visuels d'Orléans Métropole, et de distribuer ce fameux boîtier. "Nous en avons déjà donné une cinquantaine, gratuitement. Il suffit de venir nous voir avec une carte d'invalidité ou un certificat médical" explique le jeune homme. Ce système, développé un peu partout en Europe, est normalement obligatoire sur tous les feux de signalisation récemment installés. Sur les plus anciens il n'est pas forcément présent. A Orléans, tous les feux ne sont donc pas équipés, loin de là. "Ceux qui se trouvent sur le trajet des deux lignes de tram ont ce système" récapitule Tom Raybaud, "et les carrefours les plus dangereux du centre ville, comme Halma Grand, place Gambetta, place de Gaulle". La voix s'active aussi aux arrêts du tram, pour retranscrire les informations des panneaux défilants. Place du Martroi, pour aider les déficients visuels à s'orienter, et dans la gare d'Orléans.

On a demandé à Orléans Métropole de faire les réglages avec nous car si tous les feux se déclenchent en même temps ça va devenir une cacophonie et ce sera plus perturbant qu'utile

Mais en remontant la rue Royale on s'aperçoit avec Tom Raybaud que quelques réglages restent encore nécessaires. En arrivant par exemple sur la rue Pereira, Tom actionne son boîtier, mais c'est le feu qui se trouve à l'opposé, sur le trottoir d'en face situé rue Royale, qui se déclenche. La petite clochette se fait entendre au loin, alors que face à Tom le feu est rouge pour les piétons. Même chose un peu plus haut, à l'approche de la rue du Chariot. Et quand on arrive rue Jeanne d'Arc, c'est l'apocalypse : des clochettes qui se déclenchent, d'autres qui restent muettes, des informations contradictoires. "On a demandé à Orléans Métropole, qui finance ce dispositif, de faire les réglages avec nous, pour que les techniciens comprennent bien nos besoins. Là si tous les feux se déclenchent en même temps, ça devient une cacophonie, et c'est plus perturbant qu'utile" reconnaît Tom Raybaud. "Dans tous les cas, ce boitier n'est qu'une aide, ça ne dispense pas d'apprendre à se déplacer en ville, à traverser à l'oreille, et surtout à rester vigilant".

Pour se procurer ce boîtier, il suffit d'envoyer un mail à cette adresse : boitiers@chv-asso.fr