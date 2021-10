Un garage près de Nancy soupçonné d'avoir trafiqué les compteurs de 169 véhicules

Huit personnes renvoyées devant la justice à Nancy au terme d'une enquête de la police qui aura duré plus d'un an. C'est la police nancéienne qui confirme ce vendredi une information de l'Est Républicain. Un garage de Pulnoy aurait pendant un an au moins trafiqué les compteurs kilométriques de voitures avant de les vendre plus chers que leur valeur véritable. Selon les enquêteurs, les compteurs étaient abaissés en moyenne de 80 000 kilomètres.

145 victimes répertoriées

Tout part d'une plainte déposée en juillet 2020, un automobiliste qui a acheté un véhicule au garage "Espace auto pièces" à Pulnoy et conteste le kilométrage affiché de son véhicule, expertise à l'appui. L'enquête débute et conduit la police à un lot de 55 véhicules trafiqués. Une fraude qui aurait duré et concernerait finalement 169 véhicules pour 145 victimes répertoriées. Des abaissements qui auraient permis à la revente de gagner 3 000 à 4000 euros de plus que le véritable prix du marché de ces voitures.

Le 2 juin 2021, cinq personnes dont le gérant du garage devenu "Car Factory" en septembre 2020 sont placés en garde à vue. Parmi eux, un ambulancier soupçonné d'avoir lui même trafiqué le kilométrage des voitures. Des mis en cause qui nient les faits. Le 28 septembre dernier, ce sont trois salariés de centres de contrôle technique de Saulxures-lès-Nancy et Nancy qui sont placés en garde à vue, suspectés d'avoir fermé les yeux sur cette anomalie de kilométrage détectée par informatique.

Les huit protagonistes seront jugés pour escroquerie, mise en danger de la vie d'autrui et les trois salariés de centres de contrôle technique pour réalisation irrégulière d'un contrôle technique.

La direction départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle vous conseille de toujours vous renseigner au maximum sur le passé du véhicule que vous achetez d'occasion (carnet d'entretien ou factures) afin d'éviter d'être victime de ce genre de fraude.