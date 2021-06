Le département de l'Ardèche refait trois kilomètres de chaussée entre Alba-la-Romaine et Valvignères en Sud Ardèche. Il utilise une sorte de goudron bio à base de sève de pin.

Un goudron bio entre Alba-la-Romaine et Valvignères

C'est une expérimentation menée par l'entreprise Eiffage. L'utilisation d'un goudron bio : une expérience grandeur nature d'un nouveau matériau.

Un nouvel enrobé

L'enrobé jusque-là était composé de granulats, des cailloux et de liant constitué par un résidu pétrolier qui donne son odeur caractéristique au goudron. Cet enrobé est chauffé à 160° pour être mis en place. Les entreprises aujourd'hui tentent de trouver des alternatives un peu plus écolo et voici l'une d'entre elles.

Le liant n'est plus un résidu pétrolier mais un produit issu de la sève de pin. On va chercher ce produit dans l'industrie papetière qui s'en débarrasse. Le nouveau liant est incorporé aux granulats et devient un enrobé, une couche de goudron. Il est peut être installé à température ambiante.

Le recyclage des granulats

Dans le cas de cet enrobé mis en place à Alba-la-Romaine, on va même un peu plus loin. Les granulats ne sont pas extraits d'une carrière mais proviennent de l'autoroute A7. Lors de la réfection de la bande roulante de l'autoroute, les entreprises décapent une couche d'enrobé. Les granulats sont récupérés et réutilisés.

Un test sur une route peu fréquentée

Pour faire ce test, la route a été minutieusement choisie. La route entre Alba-la-Romaine et Valvignères est peu passante et elle ne connaît pas de conditions météo très dures comme par exemple sur la montagne ardéchoise.

Il y a aujourd'hui un surcoût pour ce type d'enrobé très peu utilisé : + 20%. Mais d'abord parce que c'est un essai et que le procédé n'est pas industrialisé. Il s'agira maintenant de voir comment réagit cet enrobé au fil des années.