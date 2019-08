Un grand plan pour désengorger le périphérique toulousain

Toulouse, France

Les Toulousains ont passé 130 heures dans les bouchons en 2018 d'après une enquête menée par Inrix, une société mondiale de logiciels spécialisée dans les services de voitures connectées et l'analyse des transports. Chaque jours entre sept heures et neuf heures du matin ou entre 16 heures 30 et 19 heures, le périphérique est complètement saturé. Pour mettre fin au calvaire des automobilistes, l'Etat, la Région et le Département vont investir près de deux milliards d'euros.

305 chantiers

Cette somme va permettre de lancer un peu plus de 300 chantiers sur l'agglomération. Parmi ces 305 chantiers, certains sont "prioritaires" comme la construction d'un pont sur la Garonne pour désengorger le périphérique. Mais pour le moment, le projet est encore en pleine réflexion. Le tracé précis n'a pas encore été validé par Toulouse Métropole.

Pourtant, au nord de Toulouse, cette construction qui pourrait voir le jour dans une dizaine d'années est très attendu par les automobilistes. "Le matin, _c'est un enfer pour rejoindre le périphérique_. Si je ne suis pas dans ma voiture à sept heures, je me prends automatiquement des bouchons qui me font perdre minimum 20 minutes. C'était bien les vacances d'été", raconte Manu, qui utilise quotidiennement la rocade.

D'autres chantiers sont également à l'étude. La Voie Lactée (la route entre l'aéroport Toulouse - Blagnac et Beauzelle) doit également être prolongée. Sans oublier certaines portions du périphérique, encore en 2X2 voies qui doivent gagner une troisième voie comme dans le sens Purpan vers Le Palays, en travaux en ce moment. La sortie Lespinet a disparu au profit de celle des Demoiselles.

D'autres projets, moins urgents, vont voir le jour comme le réaménagement de la route départementale entre Toulouse et Saint-Jory. Mais difficile pour le moment de connaitre le calendrier des travaux.