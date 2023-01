Un grand plan vélo pour Séméac, après un an de consultation auprès des habitants

Lauréate en mars 2021 de l'appel à projet AVELO2 lancé par l'Agence de l'Environnement, la commune de Séméac veut désormais accélérer le développement des aménagements pour les cyclistes et piétons et réduire ainsi la place de la voiture. Le comité de pilotage intégrait ainsi des habitants, notamment des parents d'élèves, aux côtés d'élus.

60 % des trajets domicile - travail font moins de six kilomètres

Le schéma directeur présenté mardi 10 janvier devant une cinquantaine de Séméacais est le fruit d'un an de consultations publiques. Les usages des piétons, des cyclistes mais aussi des automobilistes, via le stationnement, ont été étudiés depuis mars 2022 par ITER, un cabinet indépendant spécialisé dans les mobilités douces. 60 % des trajets entre le domicile et le lieu de travail font moins de 6 kilomètres.

Les futurs aménagements sont concentrés autour des écoles Arbizon-Montaigu et Maurice Ravel et du collège Paul Valéry. Selon les résultats du diagnostic réalisé par le cabinet ITER auprès de l'école Arbizon-Montaigu, 92 % des élèves résident sur la commune et 82 % des parents trouvent l'accès à vélo dangereux.

Des zones de rencontre et des voies vertes

Concrètement, ces nouveaux aménagements sont des zones de rencontre, où la vitesse est abaissée à 20km/h et où le piéton est prioritaire sur le cycliste et la voiture, mais aussi des voies vertes, où cyclistes et piétons cohabitent ensemble. "Faire des petits bouts à chaque fois qu'on rénove les voies, c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Le fil rouge a été d'assurer une continuité entre les aménagements cyclables existants pour les relier entre eux", souligne Arnaud Dufaure, adjoint aux travaux et aux mobilités douces.

Des aménagements intéressants pour ceux "qui habitent en cœur de ville"

Lors de la présentation, chacun a pointé les problèmes d'excès de vitesse ou d'incivilités dans sa rue. Guy habite depuis une quarantaine d'années à l'Est de Séméac et regrette que les aménagements soient concentrés en centre-ville : "Les aménagements sont intéressants pour les gens qui habitent ou se déplacent en cœur de ville, cela représente un pourcentage très faible de la population, la majorité habite en périphérie".

"On ne peut pas mettre des pistes cyclables dans toutes les rues de la commune, répond le maire, Philippe Baubay. On privilégie donc les lieux de vie : devant les écoles, les stades rugby et de foot ou devant la mairie." Avec ces aménagements, le maire de cette commune à l'entrée de Tarbes espère que les automobilistes de passage seront découragés d'emprunter le cœur de ville. "C'est une ville de passage, avec des gens qui travaillent à Tarbes et qui habitent à Séméac ou à Sarrouilles, mais on ne souhaite pas privilégier les personnes en transit."

La mairie cherche des aides complémentaires

Les premiers aménagements verront le jour d'ici deux ans. La mairie cherche encore des financements, notamment auprès de la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Le schéma directeur, présenté aux habitants ce mardi 10 janvier, le sera auprès du conseil municipal le 23 janvier prochain.