Un grave accident de moto sur le périphérique de Toulouse

Un nouvel accident s'est produit sur la rocade toulousaine ce jeudi 3 août 2023. Il était environ 18h30 lorsque les pompiers de la Haute-Garonne sont intervenus. Un homme de 66 ans et une femme de 65 ans ont eu un grave accident de moto, sur le périphérique extérieur, à la sortie la Faourette (sortie 26). Les deux blessés ont été transportés au service de déchocage de Purpan. Deux équipes du SMUR et trois équipes de sapeurs-pompiers sont intervenus.

Week-end de chassé croisé

Soyez prudents sur les routes ce week-end de chassé croisé, Bison futé voit rouge ce vendredi et noir partout en France ce samedi, dans le sens des départs. Si vous le pouvez, évitez l'A61 entre Toulouse et Narbonne ce vendredi entre 14h et 19h et entre 6h et 16h ce samedi ; dans l'autre sens il faut éviter de partir entre 9h et 12h. Ce sera également chargé sur l'A64 entre Toulouse et Tarbes.