Un gros accident entre deux trams et une voiture fait 3 blessés légers à Nancy

Une collision entre deux trams et une voiture à l'heure de pointe cause de graves perturbations sur la ligne T1 à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ce mardi 7 juin. Vers 8H, une voiture tente de traverser les voies au passage des trams au croisement entre la rue Général-Chevert et l'avenue du Général-Leclerc. Malgré le choc spectaculaire, le bilan est de trois blessés légers.

Deux femmes de 21 et 35 ans et un adolescent de 17 ans, des passagers du tram, sont légèrement touchés et hospitalisés au CH Brabois. Les deux occupantes de la voiture sont indemnes rapportent les pompiers de Meurthe-et-Moselle.

Selon la Stan, la société de transports en commun, la voiture n'aurait pas respecté la signalisation et se serait engagée sur les voies malgré le feu rouge.

Une heure après le choc, les pompiers sont partis, mais le trafic est toujours perturbé sur la ligne T1 dans les deux sens. Les arrêts Exelmans et Jean-Jaurès ne sont pas desservis en direction de Essey-Mouzimpré. En direction du CH Brabois, les trams circulent sur la voie des voitures.

La circulation est rétablie dans les deux sens aux alentours de 9H30.