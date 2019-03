Un gros chantier de rénovation pour les 50 ans du pont de Noirmoutier

Le conseil départemental a engagé près de 10 millions d'euros pour rénover le pont de Noirmoutier, construit à partir de 1969. Les 8000 mètres cube de béton sont d'époque et ont subi 50 ans d'assaut du sel, des marées et du vent.

Près de 10 millions d'euros d'investissement, et des ouvriers qui descendent en rappel le long des piles du pont de Noirmoutier : l'ouvrage fête les 50 ans de sa construction cette année, et il faut rénover les 8000 mètres cubes de béton qui commencent sérieusement à vieillir.

Ces ouvrages avaient été calculés au départ pour une vie de 50 ans, donc il faut travailler en profondeur pour prolonger leur durée de vie"

Selon le chef de chantier de l'entreprise Charier, Rémi Lucy, qui intervient sur les piles du pont, les conditions météo ont fait vieillir le pont à vitesse accélérée : "c'est du béton des années 60, il est moins technologique qu'aujourd'hui. Et le sel de la mer attaque ces bétons". Et surtout les tiges d'acier qu'ils contiennent, et qui se dissolvent sous l'effet de la rouille.

Profiter des grandes marées pour travailler

Alors que font les ouvriers ? Ils grattent le béton, remplacent les tiges d'acier avant de remettre du béton. Ils construisent également un "sarcophage" autour des piles du pont, afin d'en solidifier les fondations.

Pour travailler sur les pieds du pont, les ouvriers peuvent compter sur les grandes marées : "On a profité de ces grands coefficients qui permettent de découvrir les semelles du pont et travailler sur les bases d'habitude immergées du pont".