Depuis plusieurs mois Martin Amaury paraplégique en fauteuil interpelle les élus et responsables pour que la gare thoroise desservie par les Trains Express Régionaux soit aménagée pour les personnes à mobilité réduite.

Un habitant handicapé au Thor dénonce l'inaccessibilité pour lui et ses semblabes de la gare de sa commune

Goudronnage du terrain menant aux quai, hauteur de la borne automatique à billet ou surtout le décalage de cinquante centimètres entre le quai et la plateforme des voitures passagers, ce jeune thorois n’a de cesse de réclamer des aménagements pour les personnes dans son cas ou même pour les personnes âgées.

Ce vendredi 27 août Martin Amaury a invité la presse pour exprimer son ras le bol et le fait de ne pas être entendu. A un courrier à la secrétaire d’État aux Personnes handicapées, Sophie Cluzel lui avait répondu de se rapprocher du défenseur des droits. Martin Amaury a aussi écrit au président de la région puisque le Conseil Régional a la gestion du transport ferroviaire assuré par la SNCF et de Reseau Férré de France. Mais ce sont ces deux sociétés qui doivent assurer les travaux de mises aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite ) des gares et établissements d’accueil des passagers.

Martin Amaury détaille les difficultés qu'il a au Thor pour prendre un train Copier

Impossible de monter dans ce train sans aide avec cet écart entre le quai et la voiture © Radio France - JM Le Ray

Martin Amaury au téléphone avec la mairie du Thor car il aurait souhaité la présence d'un élu pour sa conférence de presse © Radio France - JM Le Ray