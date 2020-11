Un hélicoptère va survoler le sud de Toulouse ce jeudi pour poser les câbles du futur téléphérique

Après la pose cet été des cinq grands pylônes du futur téléphérique urbain Teléo, c’est l’une des phases la plus spectaculaire du chantier qui va se jouer ce jeudi 12 Novembre dans le ciel. Un hélicoptère va dérouler les trois kilomètres de câbles du futur téléphérique entre l’Oncôpole et la colline de Pech-David. Les opérations auront lieu en 9 heures et 17 heures, la circulation sera règlementée dans la zone

Trois survols pour dérouler le câble

L’hélicoptère Super Puma va faire trois survols de vingt minutes entre l’Oncôpole et Pech-David pour dérouler une « cablette », une sorte de ficelle qui permettra ensuite de tirer un câble plus gros, pour tirer au final le câble définitif. Ce sont en fait trois câbles qui sont posés puisque Tisséo a choisi la technologie 3S de l’opérateur de téléphériques Poma, deux câbles porteurs et un tracteur plutôt qu’un monocâble, ce qui permet de poser moins de pylônes, et permet aussi de cadencer les cabines.

Un drone prend le relais

Dans une autre opération programmée le 21 Novembre, un drone sera utilisé dans les secteurs plus urbanisés entre l’hôpital Rangueil et l’Université Paul Sabatier. Dans un premier temps, les câbles ne seront pas encore complètement tendus. Des poteaux provisoires seront mis en place notamment au niveau du lycée Bellevue. Cette opération de tirage des câbles va durer au total quatre mois. Le mois de novembre a été choisi pour des raisons techniques mais aussi environnementales, car nous sommes en dehors de la période de nidification des oiseaux, explique Tisséo.

Les trzavaux à la station du téléphérique Hôpital Rangueil © Maxppp - Frédéric Charmeux

Mise en service à l’été 2021

Les travaux se poursuivent parallèlement dans les trois stations, Oncôpole, Hôpital Rangueil et Université Paul Sabatier. Le chantier a pris six mois de retard en raison de la crise sanitaire. Une fois le câblage terminé, les cabines seront acheminées au début de l’année 2021. Les essais devraient débuter en mai. Une quinzaine de cabines de 34 places tourneront sur la téléphérique au rythme d’une toute les une minute et demi. Il faudra dix minutes pour faire le trajet entre l’Oncopole et Paul Sabatier contre une demi-heure en voiture.

L’inauguration et mise en service du téléphérique urbain Téléo devrait intervenir l’été prochain.

Des restrictions de circulation ce Jeudi

Pendant l’intervention de l’hélicoptère, la circulation sera réglementée de 9h à 17h sur la colline de Pech-David autour des avenues Irène Joliot-Curie et Hubert-Curien.

Les lignes de bus L5, 13, 53 et 152 seront déviées

Le parking visiteurs de l’institut universitaire du cancer sera fermé dès le mercredi soir 11 Novembre, jusqu’à ce jeudi à 17h.