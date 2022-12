Un homme contrôlé à 80km/h en trottinette électrique sur la pénétrante Cannes-Grasse

L'équipage de la police municipale de Mougins a du regarder à deux fois pour être sûr de la vitesse de cette trottinette électrique. En pleine soirée, jeudi soir, un homme d'une trentaine d'année roulait à plus de 80km/h sur son engin sans lumière, carrément sur la pénétrante Cannes-Grasse. Le conducteur a été arrêté et a écopé d'une amende de 90 euros. Le deux roues a été immobilisé. Le conducteur était casqué et ganté mais la loi précise que la vitesse d'une trottinette ne doit pas dépasser 25 km/h. L'engin était débridé. La Police municipale de Mougins a cette semaine déjà contrôlé d'autre trottinettes à 60 km/h et 70km/h. Elles aussi débridées.

