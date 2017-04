Un incendie à Cherbourg perturbe la circulation.

La circulation est perturbée ce lundi en fin d'après-midi dans le centre ville de Cherbourg. En cause, un incendie dans un immeuble le long du boulevard Mendès-France.

Perturbations et ralentissements ce lundi après-midi à l'approche de la gare de Cherbourg. Un incendie dans un immeuble a obligé la police a couper le boulevard dans le sens Equeurdreville - Gare de Cherbourg, pour permettre aux pompiers de déployer leur matériel et d'intervenir. Les véhicules sont donc déviés via le boulevard Schuman jusqu'à nouvel ordre. La circulation n'est en revanche pas perturbée dans le sens montant.