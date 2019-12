Un incendie perturbe le trafic ferroviaire en Côte-d'Or

Le trafic ferroviaire a été perturbé ce mercredi 4 décembre après-midi dans les deux sens sur la ligne entre Dijon et Lyon à cause d'un feu qui a endommagé des câbles de signalisation.

Dijon, France

Le trafic ferroviaire a été perturbé ce mercredi après-midi dans les deux sens sur la ligne entre Dijon et Lyon. A Nuits-saint-Georges, vers 13 heures, un feu qui s'était déclaré dans un champ, s'est propagé à des installations électriques et a endommagé des câbles de signalisation. Le trafic a été interrompu, puis rétabli progressivement. Des TGV ont été détournés par la ligne de la Bresse et des autocars ont été chargés de certains transports. Le retour à la normale n'est intervenu qu'après 19h.