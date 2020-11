Un incident sur la LGV près de Poitiers bloque le trafic entre Paris et Bordeaux

L'alimentation électrique est interrompue depuis ce dimanche matin 10h20 après le passage d'un train à Fontaine-le-Comte au sud ouest de Poitiers. Deux trains sont bloqués en gare de Poitiers depuis plus de trois heures et le trafic est interrompu dans les deux sens.

Gros retard sur la ligne LGV entre Paris et Bordeaux ce dimanche 15 novembre. La circulation est interrompue dans les deux sens entre Paris et Bordeaux à cause d'un incident d'alimentation électrique à Fontaine-le-Comte au sud ouest de Poitiers, entre Poitiers et Angoulême, ce matin à 10h20 après le passage d'un TGV OUIGO qui ne transportait pas de voyageur.

Deux trains bloqués à Poitiers et deux à Bordeaux

Deux trains TGV qui devaient se rendre à Bordeaux sont bloqués en gare de Poitiers depuis plus de 3 heures. Deux trains à destination de Paris sont également bloqués en gare de Bordeaux.

Les agents de MESEA, chargé de la maintenance et de l'exploitation de la LGV SEA entre Tours-Bordeaux sont sur place pour diagnostiquer la panne et la réparer.

La SNCF assure que les voyageurs en gare de Poitiers ont été pris en charge et que des plateaux repas leur ont été distribués.