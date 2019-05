Un lifting très attendu en gare de Laroche-Migennes

Auxerre, France

La SNCF a débloqué des crédits afin de rénover ce souterrain qui, il faut bien le reconnaitre, n'est plus très accueillant depuis un bon moment.

On ne se sent pas en sécurité - un voyageur

Murs défraichis, carrelage cassé, peinture écaillée, le lieu est triste, voire carrément sordide selon certains. Et ce ne sont pas ces voyageurs qui diront le contraire : " c'est très très sale _! ce n'est pas accueillant, on ne se sent pas en sécurité, c'est très sombre"expliquent-ils. "J'ai bientôt 55 ans, je le connais depuis l'âge de 18 ans et il n'a pas changé"_ confie un autre voyageur et "il y a aussi _la puanteur__", p_oursuit une habituée.

200 000 euros de travaux

D'où les efforts du maire de Migennes, François Boucher, qui, a reçu un engagement de la part de la SNCF : " le directeur des gares en France m'a donné comme garantie qu'il inscrivait 200 0000 euros de travaux cette année, avec des plafonds rabaissés, des carrelages différents, un sol attrayant et des images qui pourraient vanter les bienfaits du département. Il y a nos cathédrales d'Auxerre et Sens, la basilique de Vézelay, le chablisien, le jovinien pour que le gens qui passent à Migennes aient envie de revenir plus longtemps. "

Des garanties données par la SNCF Copier

murs défraichis, carrelage cassé, peinture écaillée © Radio France - Delphine Martin

La SNCF confirme qu'un diagnostic est en cours et que les travaux dans le souterrain auront lieu mi-décembre pour refaire le carrelage, la peinture et l'éclairage.

En revanche, la question de l'accessibilité de ce souterrain (et de toute la gare de Laroche-Migennes) n'avance pas pour le moment. Les travaux nécessaires seront beaucoup plus couteux. Le maire de Migennes évoque un co-financement entre l'Etat, la Région et la SNCF