Un limiteur de vitesse intelligent obligatoire sur toutes les voitures neuves à partir de juillet prochain

Cette réglementation vient d’être adoptée par l’Union européenne. À partir du 1er juillet 2022, un système d'adaptation intelligente de la vitesse, un AIV, sera obligatoire pour tout nouveau modèle de véhicule. Il restera néanmoins toujours possible de forcer l'accélération.

La mesure est passée sous les radars et concerne pourtant des milliers d'automobilistes. Dès le 1er juillet 2022, toutes les nouvelles voitures seront équipées d'un système d'adaptation intelligente de la vitesse : un AIV. Le dispositif a été adopté par le Parlement européen. Il s'agit d'un dispositif qui va reconnaitre automatiquement la vitesse maximale de la route sur laquelle vous circulez grâce à un GPS et une caméra installée en haut du pare-brise qui lira les panneaux de signalisation. En cas de dépassement, le système sonnera et vous forcera à ralentir. Un "super-limiteur" de vitesse qui permet au conducteur de ne pas avoir les yeux rivés sur le compteur en permanence.

À compter du 1er juillet 2022, les nouveaux modèles de véhicules commercialisés en Europe devront être équipé du système d’Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV). © Visactu -

Le conducteur pourra forcer l'accélération

Pas d'inquiétude néanmoins, le conducteur pourra garder la main sur sa vitesse. Il sera toujours possible de forcer les accélérations ou carrément de désactiver le système. En clair, il s'agit surtout d'une aide à la conduite supplémentaire qui sera activée par défaut à chaque démarrage du véhicule, comme le maintien dans la voie chez certains constructeurs. L'AIV pourrait faire baisser le nombre d'accidents de 30%. Ce système d'adaptation intelligente de la vitesse ne fait pas l'unanimité chez les automobilistes. Interrogé par nos confrères de Franceinfo, Pierre Chasseray, le délégué général de l’association 40 Millions d'automobilistes, craint par exemple des "freinages trop brutaux" et dénonce aussi un système imparfait car "les panneaux ne sont pas toujours en adéquation avec la réelle vitesse".