Un long week-end du 8 mai de nouveau sans train entre Orléans et Paris

C'est devenu un classique du mois de mai entre Orléans et Paris. La SNCF procède à des week-end "coup de poing" pour améliorer et moderniser la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Ces opérations se traduisent par une interruption totale du trafic. Ce sera donc le cas ce wek-end du 8 mai. il n'y aura pas de train entre samedi 06 mai, 10h10 et lundi 08 mai, 12H. Des cars de substitution sont mis en place mais ils fonctionnent uniquement sur réservation. Deux autres week-end sans train sont déjà programmés entre les 18 et 21 mai et entre les 27 et 29 mai.

9 chantiers prévus sur ce mois de mai

Durant ces 3 week-end de mai, SNCF réseau va engager 9 chantiers d'un bout à l'autre de la ligne. Il y aura par exemple des travaux de modernisation des voies en gare des Ardoines (Ile-de-France), la création d’un poste d’aiguillage en gare de Vierzon (Centre Val de Loire) ou encore la modernisation d'aiguillages en gare de Cahors (Occitanie).

Depuis 2018 et jusqu'à 2026, 1,6 milliards d’euros sont investis pour moderniser la ligne Paris-OrléansLimoges-Toulouse.