Un métier en tension : 400 postes de conducteur de car sont à pourvoir en Pays de la Loire

En Pays de la Loire, 400 postes de conducteur de car sont à pourvoir d'ici la fin de l'année d'après l'exécutif régional, chargé du réseau de transport Aléop. Un métier accessible à toutes et tous. La Région et la FNTV, Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, viennent de lancer de nouvelles sessions de formation, sur la base de 20 heures par semaine. Pour y accéder, il faut être âgé de plus de 21 ans et titulaire du permis B.

Les entreprises de transport rencontrent de grandes difficultés de recrutement, c'est une activité professionnelle en tension avec des conséquences sur les services Aléop. 150.000 élèves utilisent chaque jour le réseau. Près de 3.000 cars sillonnent les cinq départements de la région.

►► Toutes les informations utiles ici