Transports à Bordeaux : l'hypothèse du métro "suspendue, pas enterrée"

Pour résoudre le problème des embouteillages, la Métropole de Bordeaux mise sur les bus, le vélo, mais plus le tramway. Et l'hypothèse d'un métro n'est "pas enterrée" mais "suspendue" explique Clément Rossignol Puech le maire de Bègles et vice-président de Bordeaux Métropole en charge des mobilités.

"Notre objectif est de trouver des solutions de mobilités à moyen terme pour le moment" explique Clément Rossignol Puech, le maire écologiste de Bègles et vice président de Bordeaux Métropole, invité de France Bleu Gironde ce lundi matin. Le métro "pourrait voir le jour après 2030/2050. Un métro c'est 100 millions d'euros du kilomètre, et avec le sous-sol que l'on a, à Bordeaux, c'est un milliard, 2 milliards... Il permettrait de désaturer l'hyper centre ville, l'intra-rocade, mais l'enjeu, je le répète aujourd'hui, ce sont plutôt les gens qui viennent de loin en voiture".

Pour en finir avec les bouchons, au plus vite, la Métropole de Bordeaux veut donc miser sur des bus express, rapides, en site propre. "On va développer 104 km de bus en 10 ans" ajoute Clément Rossignol Puech qui précise que les projets de tramway de Gradignan et Parempuyre sont abandonnés. Trop coûteux. 250 km de pistes cyclables doivent également voir le jour. Et le RER Métropolitain sera fortement développé avec un réseau de 30 gares existant.