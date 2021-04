Un millier de motards en colère défilent à Bordeaux-Lac contre l'obligation du contrôle technique

Environ 1.000 motards ont défilé ce samedi à Bordeaux-Lac, à l'appel de l'association "motards en colère", pour dire non à la possible obligation du contrôle technique pour les deux et trois roues à partir du 1er janvier 2022.

Pour Joël, venu comme tous les autres en moto, il n'est pas compréhensible que la règle qui prévaut pour les automobilistes s'applique également pour les motards : "Je trouve que les motos sont beaucoup mieux entretenues, les automobilistes font attention, mais il y a quelques années on voyait de sacrées "poubelles" sur la route, alors que les motos beaucoup moins".

Un peu plus loin, Samir abonde :

On est aux petits soins pour nos bécanes, à vérifier l'état des freins, de la chaîne, la moindre fuite, et il n'y a pas beaucoup de fêlés qui s'amuseraient à moto à rouler avec des pneus lisses ou un problème de chaîne. En voiture, c'est plus le cas, parce qu'on peut se dire qu'on est plus en sécurité et qu'au pire si on a un accident, il y a la carrosserie. Nous si on a un accident, on EST la carrosserie.