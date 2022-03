Un millier de motards réunis devant l'hôtel de ville de Rouen pour lutter contre les règles de la ZFE

Ce samedi, plus d'un millier de motards se sont réunis devant l'hôtel de Ville de Rouen, car, à partir du 1er septembre, leurs deux roues seront également soumis aux vignettes Crit'air, et certains d'entre eux ne pourront donc plus entrer dans les communes incluses dans la zone à faible émission.

Ce samedi, plus d'un millier de motards se sont réunis devant l'hôtel de Ville, avec leurs véhicules pour dénoncer une décision qu'ils jugent "injuste". A partir du 1er septembre 2022, les deux-roues seront également soumis à l'obligation d'avoir une vignette 1, 2 ou 3 pour pouvoir circuler dans les villes incluses dans la zone à faible émission(ZFE) de la métropole Rouennaise. Un rassemblement qui a eu lieu sous l'impulsion de la Fédération Française des Motards en Colère 76.

Une décision que ne comprend pas Gwenaël Lamoureux, qui fait partie de ce collectif. Pour lui, la moto en ville a de nombreux avantages " Qu'on fasse la part belle à la moto puisqu'on fait la part belle au vélo, s'exclame le motard. On comprend bien de l'aspect intéressant du vélo, mais la moto, bien qu'elle ait un moteur thermique, c'est pareil ! Elle propose des solutions. ! Elle permet d'améliorer le trafic, car en mettant plus de motos, forcément, les voitures circuleront mieux. Son empreinte sur la chaussée est de zéro, donc il n'y aurait plus de problème de dégradation de la chaussée. Et puis, quand on se gare, on prend un quart de la place d'une voiture." Ce que demande le collectif, c'est que les deux roues aient une exception, et ne soient pas soumis aux règles de la ZFE "En tant que motard, on représente au niveau national que 2% des usagers de la route. Donc, même si on nous exclut des ZFE, ça ne changerait pas grand chose en terme de pollution. "

Le collectif annonce déjà que d'autres mobilisations auront lieu avant septembre.