Aire d'autoroute Val de Neuvy

La file de camions est tout simplement impressionnante. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres en amont de l'aire Val de Neuvy, dans la Beauce. Les deux voies de gauche sont occupées par de très nombreux poids lourds : environ un millier. Autre lieu de blocage : au péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, où environ 700 camions étaient aussi immobilisés jusqu'à ce mercredi après-midi.

Sur l'A10, dès la sortie d'Orléans, la circulation est très difficile. A hauteur de Gidy, cette camionnette renversée dans le fossé. © Radio France - France Bleu Orléans

Des camionneurs en pause forcée, et qui ont du mal à obtenir des informations sur la situation. Aucune assistance ne leur a été apportée depuis le début de cet épisode, mis à part une distribution de cafés et de repas, effectuée mardi soir par la Croix Rouge.

Sur cette aire de service, il n'y a pas grand chose à faire pour s'occuper : boire un café, manger un repas chaud, fumer une cigarette, discuter avec les autres routiers, et c'est à peu près tout. Le temps commence à être très long, et pour Rémi, l'énervement monte : "On prend toujours les mêmes en otage ! On sait monter sur la lune mais on n'est pas capable d'enlever la neige de la route... C'est aberrant !"

Une nuit difficile

Pour les chauffeurs qui ont pu se stationner à proximité de l'aire de service, la situation reste supportable : il y a de quoi se restaurer, des toilettes, le wifi. La situation est en revanche beaucoup plus difficile pour ceux en bout de file, à quelques kilomètres de là, et qui doivent marche plus d'une heure pour rejoindre l'aire. Difficile aussi pour les conducteurs de petits camions, au confort plus modeste. C'est le cas de Karim, il est épuisé : "Cette nuit j'ai dormi debout, je n'ai pas de couchette, ce n'est pas un semi-remorque ! En plus il fait très froid. Mon épouse est enceinte, je devais arriver chez moi mardi soir, je n'en peux vraiment plus."

Il ne faudrait pas que la situation s'éternise. À la cafétaria de l'aire d’autoroute, ce pic d'activité n'était pas vraiment prévu, et les provisions viendraient presque à manquer, détaille Céline Prieur, la directrice adjointe : "On n'a pas du tout été livré en pain et en produits surgelés. Pour le moment on est sur notre réserve." À cela s'ajoute un manque de personnel : de nombreux employés n'ont pas pu venir travailler à cause d'un enneigement trop important sur certaines routes secondaires.

Il ne reste plus qu'à faire des bonhommes de neige sur l'autoroute

La solution reste peut-être de relativiser au maximum, et d'essayer de garder le sourire. C'est en tout cas ce qu'à décidé de faire Fernandez. Il conduit des camions depuis 28 ans, et il a déjà vécu pareille situation : "Il y a 10 ans quasiment jours pour jours. On a été bloqué pendant 3 jours. C'était au même endroit, mais de l'autre côté de l'autoroute." avant de poursuivre : "Je suis avec mes amis, donc ça va ! Si j'étais tout seul ce serait pire ! Il ne reste plus qu'à faire des bonhommes de neige sur le bord de la route, comme ça on nous verra de loin !"

Les routiers devraient pourvoir repartir dans les toutes prochaines heures. En début d'après midi ce sont les chauffeurs bloqués au péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines qui ont pu peu à peu reprendre la route.