Un million de passagers pour Air Arabia à Montpellier

La compagnie aérienne installée à Montpellier depuis 2010 vient de franchir la barre symbolique du million de passagers. Air Arabia transporte près de 200.000 passagers par an vers quatre villes du Maroc.

Le millionième passager a reçu un vol aller-retour pour deux personnes entre Montpellier et l'une des destinations marocaines desservies par Air Arabia

Montpellier, France

La compagnie Air Arabia Maroc a débarqué à l'aéroport de Montpellier, il y a 9 ans. Et il y a quelques jours, elle a dépassé la barre du million de personnes transportées. La flotte a donc remis, ce mercredi, à son millionième passager - comme le veut la tradition - un vol aller-retour pour deux personnes entre Montpellier et le Maroc. Des passagers qui sont toujours plus nombreux d'année en année dans les avions d'Air Arabia Maroc, au départ ou à l'arrivée de Montpellier. Ce qui traduit une véritable réussite commerciale.

Une ouverture sur le monde via le hub de Casablanca

Ce succès s'explique d'abord par la politique tarifaire de la flotte. On trouve des billets pour quelques dizaines d'euros. Et puis, comme il y a une importante communauté maghrébine à Montpellier, il y a un marché pour Air Arabia Maroc.

La compagnie a donc adapté son offre. Elle propose chaque semaines 16 vols à destination de Fès, Nador, mais aussi Marrakech et surtout Casablanca qui est un hub, c'est à dire un aéroport où l'on peut aller aux quatre coins du monde, par exemple à New York, Rio de Janeiro ou Dubaï.

Dans la mesure où Casablanca n'est qu'à 2h30 d'avion de Montpellier, cela renforce l'attractivité de l'aéroport héraultais qui bénéficie ainsi d'une dimension internationale.

Une compagnie moteur pour l'aéroport de Montpellier

C'est en 2010 que Air Arabia Maroc a pris ses quartiers à Montpellier. Cette année-là, elle avait transporté 30.000 personnes. Dès l'an prochain, elle devrait dépasser le cap des 200.000.

Air Arabia Maroc est aujourd'hui avec Air France la compagnie moteur de l'aéroport de Montpellier qui devrait atteindre la barre des 2 millions de passagers en 2020.