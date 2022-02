Un mois après la scission de la ligne de bus entre Valence et Die, les usagers font le bilan

La ligne de bus 28, entre Valence et Die est coupée en deux depuis le 1er janvier 2022. Les usagers doivent désormais faire une correspondance à Crest. Un mois après la mise en place du découpage, ils dressent le bilan, et il est négatif.

Certains se lèvent beaucoup plus tôt qu'avant, d'autres ont attendu pendant une heure leur correspondance à Crest, d'autres encore se sont remis à prendre la voiture - la ligne a pourtant été coupée pour que les bus circulent au biogaz et polluent moins- bref, la scission de la ligne 28 met en colère les usagers.

"Un soir, je rentrais chez moi, à Saillans, de Valence. Quand je suis arrivée à Crest, la correspondance était déjà partie, alors qu'elle devait rester encore 7 minutes sur place. J'ai donc dû attendre pendant une heure que le prochain bus arrive !" raconte Claire Faure, une habituée de la ligne 28. "Je discute avec les autres usagers dans le bus, des situations comme ça, il y en a plein : une jeune fille qui habite Mirabel-et-Blacons a fait le calcul : à l'heure où elle monte dans la correspondance, avant, au même moment, elle était en train d'arriver chez elle ! Les collégiens et lycéens de Grâne et Chabrillan scolarisés à Valence doivent se lever beaucoup plus tôt le matin etc."

"Avant, je ne prenais que les transports en commun, maintenant, je suis obligée de prendre la voiture de temps en temps", raconte Claude Grunewald, usager de la ligne 28 depuis plus de 20 ans. "Qui, aujourd'hui, peut se permettre de faire 1h45 de trajet pour aller travailler ?" interroge-t-il.

Les usagers, mobilisés bien avant la scission de la ligne, recommencent donc à se faire entendre, par le biais des collectifs qu'ils ont constitué. Une pétition circule également en ligne et Claire Faure a adressé une lettre ouverte à Keolis, le transporteur à qui appartient les bus.

Des bus vandalisés

Le 17 janvier dernier, quatre bus Keolis ont été vandalisés, les vitres brisées, tagués : "Non au changement à Crest", "Non au découpage de la ligne 28." Charles Nicosia, directeur d'exploitation chez Keolis regrette ces dégradations : "Ce n'est pas nous qui avons décidé de couper la ligne ! Les gens pensent s'en prendre à la région en faisant ça, c'est en fait nos chauffeurs qu'ils pénalisent." En effet, Keolis est sous contrat avec la Région, l'entreprise ne prend pas de décision concernant la ligne. "Ce jour-là, la ligne a été très perturbée, il a fallu faire venir d'autres bus du dépôt, ça a désorganisé les plannings des chauffeurs..."

Paul Vidal, délégué aux transports scolaires et interurbains à la Région, en charge du dossier, juge ces dégradations "scandaleuses", "nous sommes prêts à discuter avec les usagers, mais autour d'une table, de manière apaisée", prévient-il.

En décembre janvier, la Région avait assuré aux usagers qu'elle serait prête à revenir sur son choix de couper la ligne en deux s'il y avait trop de dysfonctionnements. "Les premiers chiffres que nous avons nous donnent en moyenne 4 à 5 personnes qui font le changement à Crest par jour, autour du 10 janvier par exemple", détaille Paul Vidal. "Je veux bien reconnaître que ce n'est pas significatif, vu les problèmes rencontrés en janvier avec le covid."

Les collectifs d'usagers mobilisés, comme la Coopérative citoyenne saillansonne, Gare à nous, Collectif Vélo Diois, ANPIHM (Association nationale pour l’intégration des personnes dites handicapés moteurs), demandent justement un rendez-vous avec la Région pour évoquer tous les problèmes qu'ils ont rencontré depuis la mise en place de la correspondance à Crest.