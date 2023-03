Un mois de plus sans train sur la ligne Pau-Toulouse

Plus d'un mois à attendre avant de revoir des trains vers Toulouse en gare de Pau. Les travaux sur la ligne, commencés à la mi-octobre 2022 censés s'achever le 31 mars ont pris du retard et ne se termineront que le vendredi 28 avril. En attendant, les bus de substitution sont maintenus, mais rajoutent plus d'une heure au trajet. La direction de SNCF Réseau invite les usagers à rester patients, peut-être difficile à entendre pour les passagers réguliers.

Reprise normale du trafic le samedi 29 avril

Selon SNCF Réseau, ce retard serait lié au covid mais aussi à des conditions climatiques plus rudes que prévues et à des avaries matérielles. Résultat : les travaux se poursuivent pour rénover les coques des tunnels de Laslades, Sarrouilles et Lhez, et certains caténaires sont à remplacer. En tout, les travaux auront coûté plus de 70 millions d'euros et ont mobilisé plus de 200 employés.