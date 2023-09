"Un mois sans voiture" : Grand Poitiers et Vitalis mettent les automobilistes au défi

Laisser sa voiture au garage pendant tout le mois d'octobre. Ne plus la toucher. C'est le défi que lancent Grand Poitiers et Vitalis. La communauté urbaine et la régie des transports vont mettre au défi 100 automobilistes volontaires. En contre partie, ils recevront un "Pack mobilité". Ils pourront choisir entre 1 ou 2 modes de déplacements avec un abonnement offert aux bus, cars régionaux, TER ou des trajets gratuits en trottinette et en vélo en libre-service "Pony" ou un accès aux véhicules en auto-partage "Otolis".

"Il existe des solutions alternatives pour la plupart des trajets"

"L'idée, c'est d'inciter ceux qui sont encore adeptes de l'automobile à tester d'autres modes de transport, explique Frankie Angebault le président de Vitalis. Habituellement, c'est compliqué parce que c'est vrai que la voiture est un peu synonyme, dans l'inconscient collectif, de liberté, de facilité et autres. Mais finalement, il existe des solutions alternatives pour la plupart des trajets. Passer le cap, essayer des choses, c'est souvent un petit peu le moyen de convaincre."

Pour réussir au mieux ce défi, les volontaires seront accompagnés pour identifier au mieux leurs solutions de déplacement. "On va faire une sorte de soirée de lancement le 2 octobre. Et à ce moment-là, les conseillers en mobilité de Poitiers, de Grand Poitiers seront présents et pourront apporter des conseils aux personnes participantes."

Améliorer les inter-connexions

Ce qui fait la particularité de cette opération, c'est son nombre de partenaires qui multiplie les possibilités. Grand Poitiers, Viatlis, Otolis, Pony, et pour la région Nouvelle-Aquitaine Transdev, les Rapides du Poitou et la SNCF. L'idée est aussi de tester ces différentes offres et leurs interconnexions. "Il y aura un bilan à la fin. Peut-être que les volontaires vont nous dire qu'il y a des problèmes sur les horaires, sur les services de vélo, s'il y a des choses à améliorer. Et c'est comme ça que l'on va améliorer les services", explique Benoit Tirant, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine.

Pour les automobilistes tentés par ce défi, les inscriptions débutent ce samedi 16 septembre et sont ouvertes jusqu'au 30. Il faut s'inscrire sur le site vitalis-poitiers.fr . Pour être éligible, il faut soit habiter, soit étudier, soit travailler sur la zone de Grand Poitiers et être majeur. Attention, les inscriptions sont limitées aux 100 premiers volontaires.