Un mois sans voiture : Metz Métropole met ses habitants au défi

Les Français restent dépendants à la voiture selon un sondage Ipsos pour Régions de France, Transdev et France Bleu sur la mobilité. Avec l'opération "Un mois sans ma voiture", Metz Métropole veut montrer qu'il est possible de s'en passer et d'utiliser des modes de transports alternatifs.