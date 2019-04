Un montluçonnais sur la ligne de départ des 24 heures du Mans moto

C'est quasiment une consécration pour sa jeune carrière : Charles Cortot va, à 19 ans, participer au championnat du monde lors des 24 heures du Mans moto ce week-end. Il sera quatrième pilote, et espère se faire remarquer sur l'un des circuits les plus prestigieux de France.

C'est un peu "un rêve de gosse". Charles Cortot va le vivre dès samedi à 15 heures lors des 24 heures du Mans. Le montluçonnais va participer à sa première course en championnat du monde sur le circuit mythique de la Sarthe. Il sera intégré à l'équipe nantaise Slider Endurance, alignée dans le championnat du monde. Il a fait des essais avec eux à la mi-mars sur le circuit du Val de Vienne, à Vigeant. Ce sera son unique course de l'année avec cette équipe.

Charles Cortot a déjà roulé sur le circuit en début du mois - Facebook - Charles Cortot

Un parcours très rapide

Charles Cortot a démarré la moto comme un loisir. Très jeune, il était plutôt intéressé par le foot. Mais la moto, c'est la passion de son père, pilote. Après avoir voyagé avec lui, les grosses cylindrées lui font de l’œil. A 15 ans, il a le déclic et veut faire de la course moto. Avec des sacrifices qu'il a donc dû faire pendant son adolescence : "les sorties avec les copains, les boîtes de nuit...au lieu d'y aller, je me privais pour être à l'entrainement le lendemain" explique le jeune pensionnaire du Moto Club Montluçon.

Des sacrifices payants. Actuellement, le pilote est en championnat de France Supersport. L'an dernier, il a fini 12e du classement général. C'est aussi au Mans, début avril, que la saison du jeune montluçonnais a débuté. Au sein de la Team Aspi, il avait fait une grosse semaine d'essais et de courses sur le circuit. "Je connais bien le circuit, mais les motos d'endurances sont différentes. Ce sera à moi de m'habituer aux différentes trajectoires."

L'exemple de Jules Cluzel

Après Julian Alaphilippe et Jules Cluzel, Charles Cortot intègre le club fermé des sportifs montluçonnais. Jules Cluzel est d'ailleurs une sorte d'exemple pour le jeune pilote. "Mes parents connaissaient bien les siens, donc on se voyait quelque fois" se remémore Charles Cortot. "Ce qu'il fait, c'est bien. J'espère que cette année, il aura la chance avec lui" après une chute qui avait privé Jules Cluzel du titre de champion de monde Supersport l'an dernier.

Pour ces 24 heures du Mans, Charles Cortot n'a pas d'objectif précis. Il sera quatrième pilote, propulsé "à très haut niveau. Je vais donner le meilleur de moi-même" explique le bourbonnais, qui espère faire de bons chronos. "Si jamais ça se passe bien, la team Slider Endurance pourraient me recontacter l'année prochaine. Et d'autres équipes peuvent s'intéresser à moi"

La course est à suivre sur le site internet des 24 heures du Mans.